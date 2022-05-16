تحديد موعد الكشف عن المؤهلين للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن موعد إعلان أسماء المؤهلين للدخول في منافسة مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض، الذي سيكون يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 م، حيث كان آخر موعد لاستقبال متطلبات التأهيل للمنافسة يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 م.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق طرح 13 موقعاً في مجمع خام الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض؛ للمنافسة على مواقع استغلال كتل الحجر الجيري وأحجار الزينة، وتستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة.

وتقدمت 39 شركة بطلب الدخول للمنافسة عبر منصة تعدين خلال المدة المحددة لاستقبال طلبات الشركات للدخول في المنافسة، حيث تعمل الوزارة على فحص هذه الطلبات بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة سابقا، مبيّنة أنه سيتم إعلان أسماء الشركات خلال الأسبوع المقبل ليبدأ بعدها برنامج لزيارة المواقع المخصصة للمنافسة من قبل المؤهلين، ثم مرحلة إطلاق عملية المنافسة على المواقع المخصصة إلكترونيًا.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية -منذ بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد خلال العام الماضي- تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية في القطاع، والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل له، وأعلنت مؤخراً أولى المنافسات في رخصة الخنيقية في القويعية بمنطقة الرياض، ويحرص نظام الاستثمار التعديني الجديد على مراعاة رفع مستوى الالتزام وحماية الصحة العامة، وتنمية المجمعات المحيطة بالمواقع التعدينية.