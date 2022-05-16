بالفيديو.. استشاري نفسي يوضح أعراض متلازمة مابعد الإجازة والعودة إلى العمل

أميرة خالد(صدى):

تحدث الدكتور إبراهيم حمدي استشاري نفسي، عن

‏‎ متلازمة مابعد الإجازة والعودة إلى العمل، مبيناً أعراضها.

وقال حمدي :” متلازمة مابعد الإجازة هي حالة نفسية مزاجية، أقرب إلى اضطرابات التكيف، فيها يكون الشخص غير قادر على التكيف، ويأتي ذلك مع بداية العمل بعد إجازة طويلة أو بداية مدرسة، أو أي شيء جديد وذلك يحتاج لفترة من الوقت حتى يتكيف معها الشخص”.

وأضاف ” تظهر أعراض المتلازمة بسبب أن الشخص كان تعود على الراحة وعدم القيود وفجأة عند بداية العمل يضطر الالتزام بالمواعيد في النوم والاستيقاظ ومواعيد العمل، كل هذا يجعل الشخص يشعر بالضجر والضيق والاكتئاب وعلى الأغلب هذه الحالة تأخذ ١٥ يوم وتنتهي ”