 هل هناك خطر في تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل؟.. “حماية المستهلك” تجيب 

أميرة خالد(صدى):

ردت جمعية حماية المستهلك، على سؤال “هل هناك خطر في تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل؟”.

وأوضحت الجمعية أن اللائحة السعودية “Gso SASo 24” تشترط أن يكون الخزان مصمما بحيث يوجد به حيز فارغ بمعدل 2.5% من سعته، لذلك لا يمكن تعبئة خزان وقود السيارة بكامل سعته فعلياً.

وأبانت أن تعبئة الخزان بالحد المسموح به في المواصفات والمقاييس لا يشكل خطراً، لأن خزانات الوقود مصممة بشكل يضمن تحملها لأقصى درجات الحرارة والضغط في الظروف العادية، موضحة أنها مزودة بصمامات لتخفيف الضغط لتصريف أبخرة الوقود من أجل إيجاد حالة التوازن داخلها