الإفراج عن يعقوب بوشهري بكفالة في قضية اليخت

خالد الظفيري(صدى):

قررت النيابة العامة في الكويت، الإفراج عن مشهور سناب يعقوب بوشهري بكفالة قدرها 5 آلاف دينار.

ومن جهته، قال المحامي حسين العبدالله، إن النيابة العامة تخلي سبيل موكلي يعقوب بوشهري بكفالة 5 آلاف دينار بعد حضوري كامل التحقيقات والأستاذ فايز الدوسري لكل جلسات التحقيق ولم نعهد من النيابة سوى الإنصاف والعدالة”.

وأشار:”قد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب بثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك”.

وكانت النيابة العامة في الكويت أمرت بتوقيف بوشهري بعد إعلان عزمه عودته للكويت لمتابعة سير التحقيقات في واقعة العثور على 700 زجاجة خمر على متن يخته الخاص بعد عودته من رحلة لإحدى الدول الخليجية المجاورة.