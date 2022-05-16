بالصور.. أسبوع الرياض الدولي للفخامة ينطلق الأسبوع المقبل

أميرة خالد(صدى):

يستضيف فندق الفيصلية في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 27 مايو النسخة الثانية من “أسبوع الرياض الدولي للفخامة”،وذلك بمشاركة أكثر من 60 علامة تجارية مرموقة في العالم إضافة إلى مجموعة من التجارب التفاعلية المتميّزة التي يقدّمها للزائرين.

ويعد هذا الحدث بوابّة للمتخصصين والخبراء في مجال الساعات والمجوهرات للتواصل مع جمهورهم في المملكة من خلال طرح الإصدارات الجديدة، وعرض القطع المتميزة، ومشاركة الإرث وحرفيّة الصنع، وإنشاء منصة للمناقشات ضمن مساحة العرض الفاخرة.

كما سيشهد هذا الحدث عرضًا حصريًّا للمجوهرات الراقية والفاخرة، فضلا عن مجموعة واسعة من الساعات الاستثنائية المبتكرة، كما هذا سيحصل المصمّمون السعوديون الشباب على فرصة للتألق في قسم مخصّص للأفراد المتفانين والجدد في هذه الصناعة.

كما سيتمّكن الزوار من إبداع ابتكارات لمرّة واحدة في الركن المستحدث Bespoke Jewellery Design Salon بتوجيه من متخصّصين في هذا المجال، فضلا عن أن الحدث سيحتضن أيضا العديد من الندوات مع خبراء في صناعة الساعات والمجوهرات.

من جهته، قال عبد الرحمن الزير، الرئيس التنفيذي لأسبوع الرياض الدولي للفخامة، أن المملكة توفّر الفرص العظيمة أمام صناعة المنتجات الفاخرة، كما يرتقي الحدث بمستوى جديد من الحوار من خلال تجارب تثقيفيّة تستهدف كلّ من يحمل شغفًا بتوطيد المعرفة، مضيفا أنه يمكن التسجيل والحضور من خلال من هـــنـــا.