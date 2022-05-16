شاهد: الزعاق يوضح سبب انعدام ظل الزوال على السودان واليمن وجنوب المملكة 

الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب انعدام ظل الزوال على السودان واليمن وجنوب المملكة.

وقال خالد الزعاق:”الشمس في مسيرها إلى مدار السرطان فإنها تمر على المناطق السودانية واليمنية وجنوب المملكة وخلال هذه الأيام ينعدم ظل الزوال على هذه المناطق علاوة على أبها وعسير والباحة”.

وأشار:”الشمس تصبح فوق الرأس وقت الزوال وهذا لا يحدث إلا مرتين في السنة، إحداهما والشمس طالعة فوق، وأخرى والشمس نازلة للأسفل”.