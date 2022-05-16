أفغانستان.. تسمم جماعي ل100 شخص بحفل زفاف

كابول(صدى):

أصيب أكثر من ١٠٠شخص، بينهم العريس وأطفال، بحالة تسمم غذائي في حفل زفاف في شمال أفغانستان، اليوم الإثنين.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية عبد المبين صافي أن الإعياء بدأ يظهر على الأشخاص عقب تقديم الطعام في الحفل أمس الأحد في ولاية تخار.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على ٨ أشخاص، من بينهم رئيس الطهاة، لكن لم يتم تحديد أي دافع محتمل وراء الحادث.

وأشار أحدالمسؤولين المحليين إلى أنه من الممكن أن يكون السبب في التسمم زيت طهي مستخلص من “بذور الخشخاش”