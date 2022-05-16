اندلاع حريق هائل في منزل هبة الأباصيري

القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية هبة الأباصيري، عن اندلاع حريق هائل في منزلها أمس الأحد، بسبب تخزين الثوم.

وشاركت هبة الأباصيري، تكشف آثار الحريق، معقبة عليها:”الحمد لله اللطيف الستار… اتفاجئنا بمنظر حريق ونار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحائط من بره ومواسير المياه…لا في أثر لعقب سيجارة أترمى ولا في أي حد أصلاً دخل المكان ده، ولا في أي منفذ حتى لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي!”.

وأشارت: “النار طالعة من جوا صندوق كرتون فيه خزين التوم! ودي أول مرة في حياتي أصلاً أخزّن توم! الله يسامح الست اللي بتساعدني هي اللي أقنعتني أخزّن توم، نفس الست الطيبة اللي قالتلي وأنا عندي كورونا أحطلك نعناع على الشاي ليه، ما خسارة طالما أنتي كده كده مش هتستطعمي. أنا لسه فاكرهالك بس مسامحاكي.. اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار… راضية جداً جداً جداً يا ربي”.

وطمأنت هبة جمهورها على سلامتها وسلامة ابنتيها، موضحة أنهما لم يتعرضا لأي أذى بسبب الحريق، مضيفة: “الحمدلله إحنا بخير قدّر الله وما شاء فعل”