بالفيديو.. مقيمة تروي انطباعاتها قبل وبعد عيشها في المملكة

الرياض(صدى):

تحدثت المقيمة في المملكة، إيرينا بيريديركو، عن انطباعاتها عن المملكة، منذ أن بدأت في العيش والعمل بها منذ 8 سنوات.

وذكرت أن أفكارها عن مجتمع المملكة كانت محدودة، إلا أن عند الإقامة بالمملكة ثبت لها العكس، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “تجربة فريدة المذاع على قناة “السعودية”.

ولفتت إلى أنها تجربة العيش في المملكة كانت صعبة في البداية إلا أن العديد من التغيرات حدثت في المملكة منذ إطلاقرؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنها تعرفت بعد ذلك على الناس وتواصلت معهم بشكل أكبر، وبدأت تبحث عن الفرص التي يمكن أن تفعلها هنا، مضيفة أن المملكة جميلة.

وأكدت أنها مرت بالكثير من القصص التي ألهمتها للعمل كمدونة،لافتا إلى أن بدأت بالاندماج والتعرف على المصممين والفنانين، مؤكدة أنها تحظى بأوقات ممتعة في المملكة.

ولفتت إلى أنها وجدت الكثير من الفعاليات في المملكة وبدأت في تعريف أصدقائها بها والمتواجدين خارج المملكة بهذه الفعاليات، ومن هنا بدأت في عملها كمدونة.