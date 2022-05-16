التراث: نعمل على إعادة تهيئة قصر صاهود التاريخي بعد الانهيار الجزئي 

الإحساء(صدى):

أوضحت هيئة التراث، أن الانهيار الجزئي بالبرج الغربي لقصر صاهود التاريخي الواقع بحي الحزم في مدينة المبرز بمحافظة الإحساء، لم يتسبب في أية إصابات أو أضرار.

وأشارت إلى أن فريقاً من فرع الهيئة في محافظة الأحساء باشر على الفور أعمال الحماية والتهذيب للأجزاء المتضررة بالموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

ولفتت أن العمل جار حالياً على مشروع لإعادة تهيئة الموقع، واستكمال أعمال الصيانة والترميم القائمة، وذلك ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة لحماية وتأهيل عدد من مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق السعودية.

وتابعت أن جميع مباني ومواقع التراث الثقافي التي تمتلكها ستكون خاضعة للتأمين وذلك لضمان المحافظة عليها