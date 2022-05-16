الغامدي : إرتفاع ضغط الدم الأولي يحدث لـ 90% من المرضى

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور أحمد الغامدي استشاري مساعد طب الأسرة في تجمع الرياض الصحي الثاني ، أن ارتفاع ضغط الدم يسمى بالمرض القاتل الصامت لأنه لا يصاحبه أعراض.

وقال الغامدي ، أن هناك نوعان أساسيان لمرض ارتفاع ضغط الدم، الأول، هو ارتفاع ضغط الدم الأساسي أو الأولي ويحدث لحوالي 90% من المرضى وليس له سبب واضح.

وأضاف، النوع الثاني هو ارتفاع ضغط الدم الثانوي، يحدث لـ 2%- 10% من المرضى،مبيناً أن أسبابه مشاكل الكلى وتصلب الشرايين وبعض الاضطرابات الهرمونية مثل فرص نشاط الغدة الدرقية واستخدام بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل وتوقف التنفس أثناء النوم.

وأشار إلى أن هناك عوامل تزيد نسبة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم وهي: السمنة ،ونمط الحياة الخامل، وعدم ممارسة الرياضة ،والنمط الغذائي غير الصحي ، والاجهاد والضغوطات النفسية والأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع الكوليسترول ، والوراثة والتقدم في العمر.

ولفت الغامدي إلى أن مرض ضغط الدم يؤدي على المدى الطويل إلى مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة الانسان مثل السكتة الدماغية أو الذبحة الصدرية ،وفشل القلب أو الفشل الكلوي ونزيف الشبكية وفقدان البصر.

ونصح بضرورة اتباع نظام صحي والإكثار من تناول الخضروات والفواكه ، والحبوب الكاملة ،والدواجن والأسماك ،ومشتقات الحليب قليلة الدسم ،والتقليل من تناول الأملاح والدهون المشبعة، وممارسة الرياضة ، والإقلاع عن التدخين ،والبعد عن التوتر والمواظبة على تناول الأدوية في وقتها للحفاظ على مستوى ضغط الدم.