الشباب يرغب في التعاقد مع سواريز

نواف السالم(صدى):

يرغب نادى الشباب، في التعاقد مع المهاجم الأوروغوايانى لويس سواريز، الذي سيرحل رسميا عن أتلتيكو مدريد الإسباني بعد أيام.

وقال تركي الغامدي الصحفي بجريدة اليوم:” هناك عدة أندية أخرى ونادي الشباب تسعى للحصول على توقيع لويس سواريز، الذي انضم لأتلتيكو مدريد صيف العام 2020 قادما من برشلونة”.

وكان سواريز، بدأ مسيرته الكروية مع نادي ناسيونال في أوروغواي العام 2005، وانتقل لنادي غرونيننغن الهولندي العام 2006، ولعب معهم 33 مباراة سجل فيها 13 هدفا، وفي 2007 انتقل لنادي أياكس أمستردام الهولندي، وفي يناير 2011 انتقل لنادي ليفربول الإنجليزي