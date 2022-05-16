تركي آل الشيخ ينفي رغبة نادي ألميريا في التعاقد مع سالم الدوسري

طلال الغامدي(صدى):

نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ماتم تداوله بشأن اهتمام نادي ألميريا الإسباني بنجم الهلال “سالم الدوسري”.

وأكد تركي آل الشيخ عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين أن الخبر المتداول بشأن لاعب الهلال كاذب.

وكانت أنباء قد تداولت على نطاق واسع قالت بأن نادي ألميريا يرغب بالتعاقد مع سالم الدوسري نجم الهلال في الصيف إما على سبيل الإعارة أو شراء المدة المتبقية من عقده مع الزعيم.