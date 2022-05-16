رسالة مؤثرة من ابنة أصالة لوالدتها في عيد ميلادها

دمشق(صدى):

وجهت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة لوالدتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت شام الذهبي: “إنتِ الحياة اللي بعيش من خلالها، إنتِ سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحنّ وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا”.

وأشارت: “قوّتك اللي قوّتنا حنانك ومحبتك الخارقة هي الي طهّرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلّتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح، شلون بتقدري تحوّلي كل محنة لمنحة وتخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة”.

وأبانت:” شلون بتقدري تسامحي بعد وتتسامحي مع القسوة والظلم البشري الشرير؟ هي محبة وطهارة غير إنسانية لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي”.

وتابعت:”يا أصالة… إنتي مدرسة بالحب التسامح التفاؤل العزيمة الخارقة اللي واجهت كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار… الدعاء اللي بدعي كل يوم أن أجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا. بعشقك كلمة صغيرة كتييير أنا كلي حب وكلي ملكك، كل سنة وإنتي ست راسي، كل سنة وإنتي سلطانة المحبة”.