استشارية : مرض الذئبة الحمراء له علاج ولكن ليس جذري.. وهذه طريق السيطرة عليه (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضحت الدكتورة حنان الريس استشاري باطنة وروماتيزم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية أن نقص بعض الفيتامينات منها فيتامين “د” قد يكون مسبب لبعض الأمراض المناعية خاصة الذئبة الحمراء والثعلبة.

وقالت حنان الريس :” ننصح مرضى الذئبة بتناول فيتامين د، كما يجب أن يتعرضوا للشمس باستمرار لاكتساب فيتامين د منها، حيث نعطي مرضى الذئبة بديل وهو فيتامين د عن طريق حبوب مرة في الأسبوع او اثنين على حسب الحالة”.

وأضافت ” مرض الذئبة الحمراء يعرف بمرض الألف وجه ولكن العلاجات فيه تتوقف على حسب طبيعة الحالة والأعراض، فهناك حالات تشفى سريعا وهناك أخرى تأخذ وقت “.

وتابعت” مرض الذئبة الحمراء مرض مزمن ولا يمكن أن نمنعه، ولكن لابد من تشخيصه مبكرا حتى يتلقى المريض العلاج المناسب ويحافظ عليه فترات طويلة حتى يتم منع النوبات وكذلك لمنع مشاكل في هذه الأجهزة وفشل فيها ”

د. حنان الريس – استشاري باطنة وروماتيزم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية: مرض الذئبة الحمراء له علاج لكن ليس حل جذري .. وهكذا يمكن تفادي أعراضه والسيطرة عليه وهذه أبرز محفزاته@rayes_dr#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Pu5ju8lE1L — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 16, 2022

د. حنان الريس – استشاري باطنة وروماتيزم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية: مرض الذئبة الحمراء يعرف بمرض الألف وجه .. والعلاجات تتوقف على الحالة والأعراض @rayes_dr#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/93yLnurXBF — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 16, 2022