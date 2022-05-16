وسيط زواج: أنصح بالمسيار للزوجة التي وصلت علاقتها بزوجها لطريق مسدود

عادل الحربي(صدى):

وجه وسيط زواج ومؤسس “موقع للتوفيق بين الزوجين”، يوسف القعيط، نصيحة للزوجة التي وصلت علاقتها بزوجها إلى طريق مسدود.

وقال يوسف القعيط:”أنصح بالمسيار للزوجة التي وصلت علاقتها بزوجها لطريق مسدود والأمور متجهة للطلاق قبل اتخاذ قرار الانفصال”.

وأشار:” تستقر في بيت أهلها أو في المكان الذي تخطط أن تبقى فيه ويأتيها زوجها حسب ظروفها وظروفه النفسية قد يكون هذا مستهجنا من البعض ولكنه أرحم من الطلاق خصوصا في حال وجود أولاد بينهما”.