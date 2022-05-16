بالفيديو.. الأرصاد: الأجواء الحارة قد تستمر لـ 4 أشهر قادمة

الرياض(صدى):

قال مدير عام البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد، ياسر الخلاف، إن الأجواء الحارة قد تستمر لـ 4 أشهر قادمة.

وأضاف أن بعض الرحلات الجوية قد تعلق في حال تعذر الرؤية الأفقية عن 1 كم متر، وبالتالي فأن المراقبة الجوية توصي بتعليق الرحلات بناء توصيات وتقارير مركز الأرصاد، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن حركة الشمس في الصيف تكون حادة ومتعامدة على مدار السرطان، متوقعا أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض في منتصف سبتمبر.