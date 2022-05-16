نشوى مصطفى تكشف عن عمرها الحقيقي 

القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، أنها لم تطلب من أي مخرج المشاركة في أي عمل فني يتولّى إخراجه.

وأشارت نشوى مصطفى: “عمري الآن 56 عاماً، ولم يسبق لي الاتصال بأي مخرج لطلب المشاركة في عمل فني باستثناء مسلسل الاختيار”.

وأبانت أن طلب العمل لا يقلل من شأن الفنان بل هو أمر طبيعي، لافتة:”هناك الكثير من الفنانين الذين لم يأخذوا حقهم من الشهرة حتى شاركوا في دور واحد فقط وحقق لهم نجاحاً كبيراً عوّضهم عن سنوات الغياب”.

وتابعت: “حاربت لأكون ممثلة وبشروطي، لكنني لم أستطع الحفاظ على هذه الشروط ولم أحقق حلمي كما كنت أتمنى واستسلمت للتنميط”.