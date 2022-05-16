شاهد.. مسنة تنجو من الموت رغم بقائها 7 أيام دون طعام في غابة بتايلاند

با نكوك(صدى):

عُثر على مُسِنّة ألمانية بعد ٧ أيام من اختفائها بإحدى الغابات على قيد الحياة ، حيث ظلت طيلة هذه الفترة دون طعام وشراب.

وأفادت الشرطة التايلاندية أن باربرا لانج “75 عامًا” كانت في نزهة داخل إحدى الغابات في جزيرة بوكيت السياحية، دون أن تحمل معها طعامًا أو ماء.

وأطلقت الشرطة عملية بحث مكثفة عن السائحة ووُجدت المُسِنة مستلقية على جدول، حيث رجّحت الشرطة أنها كانت تشرب المياه التي تتساقط على الجدول من الجبال، مما جعلها تبقى على قيد الحياة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.