ماسك: تويتر تتلاعب بالمستخدمين من خلال خوارزمية الجدول الزمني

وكالات(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، أن منصة تويتر تتلاعب بالمستخدمين ، من خلال خوارزمية الجدول الزمني في الموقع.

ودعا ماسك إلى استبدال الجدول الزمني الافتراضي للمنصة، الذي يقوم بعرض التغريدات بناءً على الشعبية واهتمامات المستخدم، مطالبًا متابعيه بإصلاح الجدول الزمني.

فيما رد المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي، على تصريحات ماسك، مشيراً إلى أن الوظيفة كانت وسيلة لاطلاع المتابعين على الأخبار الشائعة ويمكن تغييرها بسهولة.