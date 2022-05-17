التأمينات: عمل المتقاعد بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر على المعاش التقاعدي

الرياض(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على عدم تأثر صرف المعاش التقاعدي إذا شغل المتقاعد من وظيفة حكومية وظيفة أخرى خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة أن عمل المتقاعد أو المتقاعدة في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على صرف المعاش التقاعدي الذي استحقه بموجب خدمة خاضعة لأحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري.

ووفقاً لبيانات نشرت في عام 2021، يلتحق نحو 14 موظفاً يومياً بنظام التقاعد المبكر، معظمهم من القطاع الخاص بنسبة 88.6 %، بينما تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً من القطاع الحكومي 11.4 %.