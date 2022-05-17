داعية يطالب لاعبة التنس التونسية أُنس جابر بارتداء اللباس الشرعي

تونس(صدى):

طالب الداعية التونسي ورئيس حزب الزيتونة، عادل العلمي، لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، بارتداء اللباس الشرعي أثناء المباريات التي تخوضها.

وقال الداعية: المفروض أن ترتدي اللباس الشرعي في المقابلات بما أنها مسلمة، وإذا أرادت أن تلعب التنس فعليها أن تلعب باللباس الشرعي.

وأضاف: إذا كانت لعبة التنس لا تُلعب إلا بملابس عارية فلا ضرورة لهذه اللعبة أصلا ويجب حذفها من قائمة الرياضات في كل دول العالم، المهم أن تتحجب و تربح رضاء الله.

وكانت أنس جابر قد خسرت الأحد نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس 6-2 و6-2 أمام إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب التي حصدت لقبها الخامس على التوالي في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات وفوزها 28 على التوالي.