داعية يطالب لاعبة التنس التونسية أُنس جابر بارتداء اللباس الشرعي
طالب الداعية التونسي ورئيس حزب الزيتونة، عادل العلمي، لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، بارتداء اللباس الشرعي أثناء المباريات التي تخوضها.
وقال الداعية: المفروض أن ترتدي اللباس الشرعي في المقابلات بما أنها مسلمة، وإذا أرادت أن تلعب التنس فعليها أن تلعب باللباس الشرعي.
وأضاف: إذا كانت لعبة التنس لا تُلعب إلا بملابس عارية فلا ضرورة لهذه اللعبة أصلا ويجب حذفها من قائمة الرياضات في كل دول العالم، المهم أن تتحجب و تربح رضاء الله.
وكانت أنس جابر قد خسرت الأحد نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس 6-2 و6-2 أمام إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب التي حصدت لقبها الخامس على التوالي في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات وفوزها 28 على التوالي.
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