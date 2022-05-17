مختص يكشف الأثر السلبي للتقاعد المبكر على الحياة الزوجية

نايف السالم(صدى):

أكد المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، أن التقاعد المبكر للزوج يؤثر سلبا على الحياة الزوجية.

وقال السلمان: ميل بعض الأزواج للتقاعد المبكر، أو عدم الالتزام بوظيفة تدر عليه دخلاً جيدا، والركون للكسل والبيتوتية في سن مبكر، له أثرٌ سلبي على الحياة الزوجية.

وتابع: حيث تكثر شكاوى الزوج الصحية وتكثر انتقاداته لزوجته سواء كانت تعمل أو ربة منزل،مشيرا إلى أن الالتزام بعمل منتظم يسهم في الاستقرار الأسري.