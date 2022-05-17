مختص يكشف الأثر السلبي للتقاعد المبكر على الحياة الزوجية
أكد المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، أن التقاعد المبكر للزوج يؤثر سلبا على الحياة الزوجية.
وقال السلمان: ميل بعض الأزواج للتقاعد المبكر، أو عدم الالتزام بوظيفة تدر عليه دخلاً جيدا، والركون للكسل والبيتوتية في سن مبكر، له أثرٌ سلبي على الحياة الزوجية.
وتابع: حيث تكثر شكاوى الزوج الصحية وتكثر انتقاداته لزوجته سواء كانت تعمل أو ربة منزل،مشيرا إلى أن الالتزام بعمل منتظم يسهم في الاستقرار الأسري.
اترك تعليقاً