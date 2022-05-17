وكيل فهد المولد: مرض وراثي سبب لجوءه إلى المنشطات

ماجد محمد(صدى):

صرح جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد لاعب الاتحاد، بأنه يعاني من مرض تعاني منه عائلته، وذلك على خلفية قرار إيقاف اللاعب 18 شهرا بسبب المنشطات.

وأوضح الظفيري أن المولد دخل للمستشفى قبل مواجهة التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت في 21 من فبراير الماضي، نظرًا لمعاناته من مرض ارتفاع ضغط الدم، وعلى إثره تناول مادة محظورة.

وأضاف: لم نفتح العينة الثانية، وهذا يخدم اللاعب، عندما علمنا بموضوع الإيقاف في مارس الماضي، استغربنا، سألنا أنفسنا عما فعله اللاعب وما تناوله ليحدث هذا، اكتشفت أنه قبل مواجهة التعاون بيومين، كان مناوبًا في المستشفى، فقد عانى من مشكلة في ضغط الدم، وهي مشكلة عائلية، يعاني منها الأب والأم وبعض أخواته، وفي عام 2014 دخل اللاعب العناية المركزة لمدة أسبوع، فنحن صريحون ومعترفون.

وأضاف: موقف المولد صعب، لا أتمنى أي لاعب أن يكون في هذا الموقف، سنتقدم باستئناف على القرار، لأن الخطأ لم يكن مقصودًا كي يوقف كل هذه المدة، هناك حالات مشابهة وتم إيقافهم شهرين أو أربعة شهور من قبل الجهات الدولية، هؤلاء تناولوا نفس المادة التي تناولها المولد.

واستكمل: أنا متفائل من تخفيف العقوبة، ولا علاقة بكون اللاعب تم إيقافه من قبل بتغليظ العقوبة، كل مادة لها قوانينها، لذلك أنا متفائل.

يذكر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قررت إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، عن المشاركة في أي مباراة محلية أو خارجية، لثبوت إيجابية عينته وتناوله مادة محظورة.