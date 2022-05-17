يحيى الفخراني يثير الجدل بتصريحات عن «المايوه»

القاهرة(صدى):

أثار الفنان المصري يحيى الفخراني الجدل، بتصريحاته عن ملابس السباحة النسائية -المايوه البوركيني- أو ما يسمي بـ المايوه الشرعي.

وقال يحيى الفخراني: المايوه البوركيني مخجل أكثر من الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني لأننا نرغب في تشجيع السياحة.

وأضاف الفخراني: زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا.

وكانت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، قررت الإثنين متابعة ملف لباس البحر المخصص للسيدات والمعروف باسم المايوه الشرعي، على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة، وذلك بسبب الأزمة التي تثار كل عام حول منع مرتديات البوركيني من السباحة في بعض القرى السياحية.