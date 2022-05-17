مقطع نادر للملك فهد والشيخ خليفة بن زايد خلال زيارته الأخيرة للمملكة
وثّق مقطع فيديو، الزيارة الأخيرة لرئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، للمملكة في قصر اليمامة.
ويعود تاريخ زيارة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله إلى عام 1425 هـ، حيث رحب الملك فهد رحمه الله بالشيخ خليفة في قصر اليمامة وسط حضور عدد من الأمراء.
يذكر أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفى الجمعة الماضية، فيما انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات.
اللهم اجمعهما في روضة من رياض الجنة..
عمر الفيديو 18 عامًا.. مشاعر أخوية تجمع #الملك_فهد والشيخ #خليفة_بن_زايد طيب الله ثراهما، وتعتبر الزيارة الأخيرة للراحل خليفة آل نهيان إلى #المملكة في قصر اليمامة عام 1425 هجرية. pic.twitter.com/DdJdarv3Co
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) May 16, 2022
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58989 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحمهم جميعا و يغفر لهم