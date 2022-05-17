مقطع نادر للملك فهد والشيخ خليفة بن زايد خلال زيارته الأخيرة للمملكة

عادل الحربي(صدى):

وثّق مقطع فيديو، الزيارة الأخيرة لرئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، للمملكة في قصر اليمامة.

ويعود تاريخ زيارة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله إلى عام 1425 هـ، حيث رحب الملك فهد رحمه الله بالشيخ خليفة في قصر اليمامة وسط حضور عدد من الأمراء.

يذكر أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفى الجمعة الماضية، فيما انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات.