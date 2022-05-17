الملكة رانيا العبد الله تعزي «أم الإمارات» بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

عمّان(صدى):

قدمت الملكة رانيا العبد الله قرينة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، واجب العزاء بوفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقامت الملكة بتقديم العزاء للشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وكانت الملكة رانيا قد أعربت عن تعازيها في وقت سابق بقولها: نشاطر الأهل في دولة الإمارات الشقيقة أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

يذكر أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفى الجمعة الماضية، فيما انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات.