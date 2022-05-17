شركة باك كير تعلن عن فتح باب التوظيف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باك كير عن فتح باب التوظيف للجنسين في جميع مناطق المملكة، وذلك برواتب وعمولات مجزية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو : – مُمثل / مُمثلة مبيعات.

وأشارت إلى أن أماكن العمل هي:- جميع مناطق المملكة (الرياض، عنيزة، بريدة، الخبر، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة، جدة، ينبع، أبها، خميس مشيط، جازان) وأخرى.

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/15هـ الموافق 2022/05/16م على أن ينتهي بالاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم من خلال البريد الالكتروني التالي : [email protected]

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد).