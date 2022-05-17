شركة باك كير تعلن عن فتح باب التوظيف للجنسين
كشفت شركة باك كير عن فتح باب التوظيف للجنسين في جميع مناطق المملكة، وذلك برواتب وعمولات مجزية.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو : – مُمثل / مُمثلة مبيعات.
وأشارت إلى أن أماكن العمل هي:- جميع مناطق المملكة (الرياض، عنيزة، بريدة، الخبر، الدمام، الأحساء، المدينة المنورة، جدة، ينبع، أبها، خميس مشيط، جازان) وأخرى.
وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/15هـ الموافق 2022/05/16م على أن ينتهي بالاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم من خلال البريد الالكتروني التالي : [email protected]
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد).
اترك تعليقاً