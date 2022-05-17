الغذاء والدواء توضح طريقة التعامل مع المبيدات

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إرشادات للتعامل الآمن مع مبيد الصحة العامة، لافتة إلى أنه أثناء الاستخدام يجب رش المبيد على الحشرات مباشرة، وفي شقوق الجدران وأماكن وجودها واختبائها.

وأكدت الهيئة، على ضرورة تجنّب الرش على لهب مكشوف، وكذلك الحذر من استنشاق المبيد، مضيفة أنه بعد الاستخدام ينبغي تخزين المبيد في مكان آمن بعيدًا عن الأغذية ومتناول الأطفال.

وأشارت الغذاء والدواء إلى ضرورة إغلاق عبوة المبيد المتبقي بإحكام، وغسل اليدين بالماء والصابون.