الذيابي يوضح الأعراض الجانبية لمكملات أوميغا 3

الرياض(صدى):

تحدث الدكتور عبدالله الذيابي طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، عن الأعراض الجانبية لمكملات أوميغا- 3.

وأوضح “الذيابي” أن أعراض مكملات “أوميغا 3” تتضمن الغثيان والحموضة وتلكبات المعدة ورائحة النفس الكريهة والاسهال.

وأكد طبيب الباطنة أن ‏المكملات الغذائية ليست بديلاً عن النظام الغذائي الصحي؛ لأنها لا تحتوي على جميع الفوائد الموجودة في الطعام.

وأشار لإمكانية الحصول على “أوميغا 3” من الأطعمة مثل تناول الأسماك الدهنية “سمك السلمون، والتونة، والماكريل، والسردين”، فجميعها خيارات أفضل من تناول المكملات المحتوية على اوميغا 3.