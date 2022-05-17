100 وظيفة شاغرة لدى الهيئة الملكية في عدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية، عن توفر أكثر من 100 وظيفة في الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي دعم تقني، فني تقنية معلومات، مُحلل دعم تقني، أخصائي دراسات بيئية، أخصائي إدارة علاقات الشركاء، أخصائي إدارة خدمات تقنية المعلومات، مُحلل مراقبة حياة بحرية وفطرية، أخصائي دعم تطبيقات، مُحلل جودة هواء وأرصاد جوية، مطوّر تطبيقات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مُستشار قانوني، مُنسق خدمات صناعية، مُنسق خدمات تجارية، مُنسق استثمارات / اخصائي استثمارات، أخصائي تطوير الأعمال، أخصائي تطوير خدمات لوجستية، مهندس ميكانيكي، أخصائي تكامل صناعي، مُشرف تصاميم، أخصائي تأمين، مهندس مدني، مهندس مشروع، أخصائي تقييم مخاطر، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف عبر موقع الهيئة الملكية .