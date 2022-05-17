النمر يوضح مدى تأثير السمن البلدي على الشرايين والقلب
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الجواب على سؤال أحد المتابعين حول ” هل السمن البلدي البقري يؤثر على الشرايين والقلب ؟”.
وأفاد الدكتور خالد النمر، عبر حسابه على موقع تويتر ، بالجواب عن هذا السؤال قائلاً : ” نعم يؤثر إذا رفع الدهون الثلاثية بصفة مستمرة “.
ونصح ” النمر ” متابعيه بالإقلال من الدهون الحيوانية لمن يعانون من هذه الأمراض :
– السمنة
– ارتفاع الدهون الثلاثية
– جلطات القلب
– عدم ممارسة الرياضة اليومية
– التدخين
وأضاف الدكتور خالد النمر:” من لايعاني أيّاً مما سبقَ فلا حرَج عليه بإعتدال.
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