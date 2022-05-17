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النمر يوضح مدى تأثير السمن البلدي على الشرايين والقلب

النمر يوضح مدى تأثير السمن البلدي على الشرايين والقلب
الرياض(صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الجواب على سؤال أحد المتابعين حول ” هل السمن البلدي البقري يؤثر على الشرايين والقلب ؟”.

‎وأفاد الدكتور خالد النمر، عبر حسابه على موقع تويتر ، بالجواب عن هذا السؤال قائلاً : ” نعم يؤثر إذا رفع الدهون الثلاثية بصفة مستمرة “.

ونصح ” النمر ” متابعيه بالإقلال من الدهون الحيوانية لمن يعانون من هذه الأمراض :

– السمنة
– ارتفاع الدهون الثلاثية
– جلطات القلب
– عدم ممارسة الرياضة اليومية
– التدخين

وأضاف الدكتور خالد النمر:” من لايعاني أيّاً مما سبقَ فلا حرَج عليه بإعتدال.

 


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