فاطمة الأنصاري تثير الجدل باعتزال سناب شات

أميرة خالد(صدى):

أثارت خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري، الجدل بعد انتشار أنباء عن اتخاذها قراراً باعتزال “سناب شات”، عقب نشر تدوينة منسوبة لشقيقتها مريم الأنصاري، تزعم اعتزام فاطمة اعتزال التطبيق، الذي يحرص كثير من المشاهير على توثيق تفاصيل يومهم وتقديم إعلانات من خلاله.

وأوضحت التدوينات المنسوبة لمريم الأنصاري، أنها حاولت إقناعها بالتراجع عن القرار إلا أنها أصرت عليه، دون كشف لأسباب قرارها المفاجئ، ويتزامن ذلك مع غياب فاطمة الأنصاري، وإحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عن حسابها على “سناب شات” منذ أيام.

ودفع هذا الأمر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للتفاعل مع الأمر، وسط تخمينات متعددة حول القرار، ورجح البعض أن يكون سبب القرار، عزم فاطمة الأنصاري الزواج، فيما قال آخرون، إن الأمر ربما يكون أسلوباً متبعاً لجذب مزيد من المتابعين.