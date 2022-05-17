مدارس المناهج الأهلية تكشف عن فتح باب التوظيف للعام المقبل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس المناهج الأهلية (شمال الرياض) عن فتح باب التوظيف للعام الدراسي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

وأوضحت المدارس أن المسميات الوظيفية هي:1- معلم / معلمة.2- مدير مدرسة / مديرة مدرسة.3- وكيل مدرسة / وكيلة مدرسة.4- مشرف مادة / مشرفة مادة.5- محضر مختبر / محضرة مختبر.

6- مساعد إداري (مراقب).7- مدخل بيانات / مدخلة بيانات.8- ممرض / ممرضة.9- مسؤول تقنية تقنية وصيانة أجهزة / مسؤولة تقنية وصيانة أجهزة، وأخرى.

وأفادت بأن شروط التقديم هي :1- تحري الدقة في تسجيل البيانات (لن يتم النظر لأي بيانات غير صحيحة).2- يقدم الطلب لمرة واحدة فقط (لن يتم النظر لأي بيانات مكررة).

وأشارت إلى أن جميع الطلبات يتم استقبالها عبر الرابط فقط ولن تُستقبل الطلبات حضورياً أو ورقيًا.

وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا