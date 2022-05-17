شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي عندما حاول القفز من أعلى صخرة

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت السلطات عن هوية السائح الذي توفي أمام أنظار عائلته، عندما حاول القفز إلى بحيرة، من أعلى صخرة، وأكدت أنه لاعب كرة قدم مغربي سابق يدعى مراد لمرابط.

ووثقت زوجة اللاعب فيديو، وهو يهبط بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي وثقته زوجته، حيث بيّن الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ قائلة : “يا إلهي!”، بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة خطيرة جعلته يفارق الحياة.

وكان مراد لمرابط قد لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، وتوج خلال ذلك الموسم بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق

والجدير بالذكر أن لمرابط كان في إجازة مع زوجته وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ ارتفاعه 100 قدم (ما يزيد قليلا عن 30 مترا).