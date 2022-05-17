حزب الله يشهد خسارة مدوية في البرلمان اللبناني

بيروت(صدى):

كشف وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي عن نتائج الدفعة الأخيرة لانتخابات البرلمان اليوم الثلاثاء، والتي أوضحت خسارة حزب الله الإرهابي وحلفاؤه في البرلمان.

ورصدت الإحصاء النتائج الرسمية، التي بيّنت أن حزب الله الإرهابي وحلفاؤه حصلوا على 62 مقعدًا في البرلمان اللبناني، ما يعني فقدهم للأغلبية داخل البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

كما أظهرت النتائج النهائية فوز لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد.

والجدير بالذكر أن النتائج الأولية كشفت في وقت سابق سقوط شخصيات سياسية ، على رأسها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، بزعامة طلال أرسلان المدعوم من حزب الله ، ونائب رئيس البرلمان إيلي فرزلي.