خبير يحذر من فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر

الرياض(صدى):

حذر الدكتور فواز نشار عضو اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات باتحاد الغرف السعودية، من فتح الروابط مجهولة المصدر من أجل تجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأوضح “نشار” أن الرابط يمكن أن يكون عبارة عن صورة أو مقطع فيديو بها رابط أو كود يتفاعل مع الجوال ويمكنه الاختراق لذلك لا يجب فتح أي رابط إلا في حالة التأكد من المصدر لتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني

وعن أكثر رسائل الاحتيال الإلكترونية شيوعًا، ذكر أن هذه الفترة تكثر رسائل عمليات الاحتيال فيتم ذلك من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكترونية تلامس احتياج المستقبل سواء كان مالي أو عاطفي فهنا يستطيع الابتزاز، بحسب برنامج “صباح السعودية”.