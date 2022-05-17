نظام جديد خاص للتعليم العام يتضمن إلزامية التعليم ومجانيته

الرياض(صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن أول نظام خاص بالتعليم العام في المملكة، وذلك من أجل تنظيم هذا القطاع والارتقاء بمستوى العملية التعليمية؛ حيث نص على أن يتم إنشاء مجلس للتعليم العام، واستحداث برامج من أجل الطلاب وذوي الإعاقة، فضلا عن تحفيز المعلمين بالمكافآت، وفيما يلي أبرز ملامح هذا النظام.

وشدد النظام على أن التعليم حق للجميع، ويكون إلزاميًّا من سن السادسة حتى سن 15 عاما، في حين تقوم الوزارة بإتاحة التعليم الأساسي مجانًا في المدارس الحكومية، إلى جانب قبول أبناء المقيمين في هذه المدارس وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.

وتلتزم الوزارة بتوفير مقاعد دراسية للمواطنين في المدارس الخاصة في حال عدم توفر مقاعد كافية في المدارس الحكومية، كما تمنح وزارة التعليم الجوائز والحوافز المادية والمعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وذلك وفقا لضوابط سيضعها مجلس التعليم العام المزمع إنشاؤه بعد سريان النظام.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء مدارس متخصصة، أو فصول متخصصة ملحقة بالمدارس القائمة، أو مسارات تعليمية خاصة، تركز على مجالات معينة مثل؛ القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية، كما منح النظام الوزارة صلاحية تكليف المعلم بتدريس مقررات تخرج عن اختصاصاتهم وتحديد المزايا المالية لذلك، إلى جانب استحداث برامج لتشخيص الطلاب.