شاهد.. فتاة تحرق مطبخها خلال بث مباشر

أميرة خالد(صدى):

تسببت فتاة تدعى “كيلي كارون” في حريق داخل مطبخها أثناء تصوير بث مباشر لجلسة طهي.

وظهرت “كيلي” في البث وهى تعد شريحة لحم عندما اشتعلت النيران فجأة في مقلاة مليئة بالزيت وتصاعدت الأمور بشكل سيئ.

وحاولت الفتاة التخلص من الدخان الكثيف لكن الأمور ساءت فبدأت بالصراخ أثناء البث المباشر: ” “لا أعرف ماذا أفعل يا رفاق.. يا رفاق، لا أعرف ماذا أفعل ساعدوني”.

وانتهى الفيديو ولكن عادت “كيلي كارون” بعد ساعات وأخبرت متابعيها قائلة: “نعم، أنا بخير فقط أحرقت يدي قليلاً وجاء قسم الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق”.