مراسم تشييع جثمان امرأة تتحول لحفلة راقصة

لندن(صدى):

تحولت مراسم تشييع جثمان امرأة في بريطانيا إلى حفلة راقصة مليئة بالفرح داخل المقبرة؛ لتوديعها وداعا يليق بشخصيتها المرحة كما زعموا.

وظهر بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تشغيل الإيقاعات الموسيقية وأغاني الرقص أمام جميع الحضور في المقبرة.

وظهر المشاركون في جنازة المتوفاة وهم يبتسمون ويضحكون ويرقصون حول القبور، بينما كانت موسيقى الرقص تنطلق من مكبرات الصوت المحمولة.

فيما قالت أحد أصدقاء المتوفاة تعليقا على الفيديو: ”ارقدي بسلام صديقتي كاتي، لقد تلقيت وداعا لا مثيل له، نحن نحبك“.