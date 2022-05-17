العقيل: من المتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجياً خلال الـ 24 ساعة القادمة (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح عقيل العقيلي محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن مستوى الرؤية أقل من 600 متر ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجياً خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال ” العقيلي ” خلال مداخلة هاتفية على “برنامج اليوم ” :” من المتوقع أن تتحسن الرؤية تدريجيًا خلال الـ 24 وحتى الـ 28 ساعة القادمة في العاصمة “، لافتًا أن حركة الرياح بالرياض بطيئة نوعًا ما.

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع صباح اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.