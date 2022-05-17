المعهد العالي الياباني للسيارات يكشف عن فتح باب التدريب للتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المعهد العالي الياباني للسيارات بمحافظة جدة عن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف 2022م لدى إحدى الشركات اليابانية بمجال السيارات.

وأوضح المعهد العالي أن شروط التدريب هي:1- أن يكون سعودي الجنسية وحامل الهوية الوطنية.2- أيكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.3- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنه.

4- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.5- أن لا يكون المتقدم قد تلقى دعماً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية عدا دعم حافز .

6- أن لا يكون المتقدم مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وإذا كان مسجلاً لابد من إحضار إخلاء طرف من المنشأة السابقة.7- على المتقدم تسليم أصل الشهادة الثانوية عند القبول النهائي.

وأفاد بأن المدن المتوفرة لدى الشركات هي :

1- المنطقة الوسطى (الرياض، بريدة، عنيزة، وادي الدواسر، الزلفي، الرس).2- المنطقة الغربية (الطائف، مكة المكرمة، جدة، رابغ، المدينة المنورة، ينبع).

3- المنطقة الشرقية (الجبيل، الخبر، الدمام، الهفوف، الراكة، القطيف، حفر الباطن، الخفجي).4- المنطقة الشمالية (حائل، عرعر، الجوف، تبوك، الوجه، ظبا، القريات).

5- المنطقة الجنوبية (أبها، الباحة، بيشة، جيزان، أبو عريش، نجران، صبيا، صامطة، القنفذة، بلجرشي).

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م.

والتقديم يتم من خلال الرابط التالي: هنا