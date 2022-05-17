المعهد العالي الياباني للسيارات يكشف عن فتح باب التدريب للتوظيف
كشف المعهد العالي الياباني للسيارات بمحافظة جدة عن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف 2022م لدى إحدى الشركات اليابانية بمجال السيارات.
وأوضح المعهد العالي أن شروط التدريب هي:1- أن يكون سعودي الجنسية وحامل الهوية الوطنية.2- أيكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.3- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنه.
4- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.5- أن لا يكون المتقدم قد تلقى دعماً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية عدا دعم حافز .
6- أن لا يكون المتقدم مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وإذا كان مسجلاً لابد من إحضار إخلاء طرف من المنشأة السابقة.7- على المتقدم تسليم أصل الشهادة الثانوية عند القبول النهائي.
وأفاد بأن المدن المتوفرة لدى الشركات هي :
1- المنطقة الوسطى (الرياض، بريدة، عنيزة، وادي الدواسر، الزلفي، الرس).2- المنطقة الغربية (الطائف، مكة المكرمة، جدة، رابغ، المدينة المنورة، ينبع).
3- المنطقة الشرقية (الجبيل، الخبر، الدمام، الهفوف، الراكة، القطيف، حفر الباطن، الخفجي).4- المنطقة الشمالية (حائل، عرعر، الجوف، تبوك، الوجه، ظبا، القريات).
5- المنطقة الجنوبية (أبها، الباحة، بيشة، جيزان، أبو عريش، نجران، صبيا، صامطة، القنفذة، بلجرشي).
وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م.
والتقديم يتم من خلال الرابط التالي: هنا
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