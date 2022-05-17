بالصور.. BMW XM الهايبرد بلج إن الجديدة تخيب الآمال

أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة BMW الستار عن صورًا تشويقيا لما وصفته بأنه أقوى طراز من سيارات الـ M الرياضية، وهي سيارة بي ام دبليو XM موديل 2023 الهايبرد بلج إن، والتي تخضع لمجموعة من الاختبارات في الأداء والديناميكية قبل إطلاقها في نهاية عام 2022.

وأقدمت الشركة البافارية على تقليل أرقام مخرجات الطاقة و عزم الدوران للنموذج الخاص بالإنتاج التجاري، ومن المقرر أن تكون سيارة BMW XM أول سيارة بمكونات كهربائية مقدم من فرع BMW M، ستكون بمجموعة نقل حركة مكونة من محرك V8 المحدث، مقترنا مع محرك كهربائي، ليبلغ إجمالي مخرجات الطاقة الصادرة 480 كيلو واط من الطاقة و 800 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتعد الأرقام المعلنة الخاصة بنسخة الإنتاج التجاري أقل من المفهوم الذي سبق وأن قدمته بمقدار 70 كيلو واط وأقل أيضا بـ 200 نيوتن متر عن Concept XM، ولا تزال BMW تزعم أن سيارتها الجديدة XM لديها نطاق كهربائي بالكامل يصل إلى 80 كم وفقًا لدورة الاختبار الأوروبية WLTP.