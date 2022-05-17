محامية: المحاماة مهنة ممتعة وذو حدين ( فيديو )

الرياض(صدى):

أكدت بيان زهران أول محامية تحصل على رخصة رسمية من وزارة العدل، بأن مهنة المحاماة مهنة ممتعة وذو حدين فقط تنعكس في بعض الأحيان على الشخص الذي يمارسها، وذلك إذا مارسها بطريقة غير صحيحة .

وقالت بيان زهران في مداخلة على برنامج ” صباح السعودية ” أن شخصية المحامي دائمًا شخصية محاربة”، مُشيرة إلى أنها محاربة لإحقاق الحق .

وأفادت “زهران” بأن مهنة المحاماة تتطلب من ممارسها بأن يكون متزن بإحقاق الحق في مجال عمله، ومتزن فكريًا أيضًا، لافتةً إلى أنها مهنة ممتعة من خلالها تتحقق العدالة الإنسانية والسلام .