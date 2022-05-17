تكليف عدة مدراء جدد لإدارات التعليم

الرياض(صدى):

‏أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدة قرارت لتكليف مدراء جدد ببعض إدارات التعليم في مختلف المناطق.

وقرر وزير التعليم، تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض، ‏وتكليف الدكتور نايف بن عابد الزارع مديراً عاماً للتعليم في محافظة جدة، إلى جانب تكليف الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أميناً عاماً لإدارات التعليم.

‏ويأتي ذلك بالإضافة إلى تكليف الدكتور فهد بن ماجد الشريف مديراً عاماً للتعليم بمحافظة الطائف، ‏والأستاذ سفر بن محمد بريدي مديراً للتعليم في محافظة بيشة، والأستاذ صالح بن عبدالله الزهراني مديراً للتعليم في محافظة القويعية.