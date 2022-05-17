رينارد يتحدث عن عودة المعيوف لصفوف الأخضر بعد أن توقف عامين (فيديو)

نواف السالم(صدى):

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد عن إمكانية عودة حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف لصفوف الأخضر.

وقال هيرفي رينارد، في مداخلة على “برنامج شوت”: “المعيوف أراد أن يعود للمنتخب بعد أن توقف لمدة عامين وفي هذه الفترة نجحنا في التأهل، ومن الممكن أن نختاره في المستقبل”.

وأضاف: “المعيوف جاء قبل مواجهة أستراليا وكان لدينا محمد اليامي الذي أثق فيه بشدة وتواجد معنا بشكل أكبر خلال التصفيات لذلك حصل على الفرصة”.

وتابع:” يجب أن يكون لدينا طموح في كأس العالم، وخطة عامل واضحة وثقة في إعدادنا وتجهيزنا “.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، متصدرًا مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 23 نقطة.