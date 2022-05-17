الخضيري يوضح لماذا يمرض الإنسان (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الأستاذ الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث المسرطنات، أن الإنسان يمرض كثيرًا بسبب عدة عوامل طبيعية من الله سبحانه وتعالى، منها أنه وُلِد بعيب خلقي أراده الله، أو بسبب تقدم العمر وهرم الخلايا؛ مما يؤدي إلى نقص وظائفها .

وأفاد فهد الخضيري بأن المرض أحيانًا يأتي بسبب خطأ الإنسان، عن طريق غذائة السيء، أو أسلوب حياته السيء، بالإضافة إلى تناول مواد مدمرة للصحة على رأسها التدخين كالمخدرات والمُسكرات .

وأشار ” الخضيري ” إلى أن هناك حوادث عرضية لا ينتبه لها الإنسان، كالتعرض للإشعاع في مرحلة ما في حياته بالإضافة إلى؛ التلوث البيئي، وقد يدخل عن طريق المشروبات والأطعمة.