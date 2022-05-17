مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة للجنسين
كشفت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص للتوظيف “رجال / نساء”، للعمل لدى مجموعة الشايع في مجال المطاعم بمدينة الخبر.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
– مشرف مطعم.
– شيف.
– مضيف.
– طاهي.
– طاقم خدمة.
وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويتم إرسال السيرة الذاتية بالبريد الإلكتروني مع كتابه الوظيفة المتقدم عليها أدناه:
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