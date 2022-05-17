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مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة للجنسين

مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص للتوظيف “رجال / نساء”، للعمل لدى مجموعة الشايع في مجال المطاعم بمدينة الخبر.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– مشرف مطعم.
– شيف.
– مضيف.
– طاهي.
– طاقم خدمة.

وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية بالبريد الإلكتروني مع كتابه الوظيفة المتقدم عليها أدناه:

[email protected]

 


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