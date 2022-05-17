النقل توصي مستخدمي الطرق بعدد من التوصيات لسلامتهم تزامنًا مع موجة الغبار

الرياض(صدى):

أوصت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قائدي المركبات بعدد من التوصيات لسلامتهم أثناء خروجهم في أوقات الغبار، حيث أوصت الوزارة بأهمية التقيد بالأنظمة والإرشادات المرورية مثل تجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، إضافة إلى إغلاق جميع نوافذ المركبة واستخدام خاصية تدوير الهواء في السيارة.

وأكدت الوزارة استخدام مسّاحات الزجاج لتحسين الرؤية، إضافة إلى ترك مسافة أمنة بين السيارة التي أمامك وتفادي الازدحام، و استخدام الأضواء التحذيرية الرباعية (الفلاشر) وأضواء الضباب.

كما نبهت الوزارة قائدي المركبات من التنقل بين المسارات إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة، والانتباه لوجود التجمعات والكثبان الرملية، إضافة إلى عدم إيقاف السيارة بشكل مفاجئ في منتصف الطريق.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل عملها بشكل مكثف أثناء موجات الغبار لمعالجة زحف الرمال، كما تُتيح الوزارة للمواطنين إمكانية الإبلاغ عن تجمع الرمال على الطرق أثناء موجات الغبار عبر تطبيق البلاغات والملاحظات الخاص بالوزارة 938.