الأخضر يعلن عن طقم المونديال بمعسكر إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الوطني سيُدشن طقمه الجديد الذي سيخوض به منافسات بطولة كأس العالم 2022 خلال مباراة ودية ضمن مبارياته الاستعدادية لكأس العالم.

وذكرت، أن الطقم الجديد سيُصمم بأسلوب يجسد الثقافة والهوية؛ حيث سيكون الإطلاق في المعسكر الثاني، بإسبانيا خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر والتي يخوض الأخضر فيها مباراتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الـ 23 من سبتمبر، بينما ستحدد هوية المباراة التجريبية الثانية لاحقًا.

وكان الأخضر قد تأهل إلى المونديال بطلًا لمجموعته في التصفيات الآسيوية لتضعه القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.